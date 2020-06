KURIER ROMY: Wenn Träume Flügel bekommen

Verreisen wird auch Moderatorin Claudia Unterweger: "Ich werde einen Monat lang in den USA an einer Vortragsreihe zum Thema Integration von Menschen aus unterschiedlichen Kulturen teilnehmen." Ihren 13-jährigen Sohn, der noch zur Schule geht, wird die 40-Jährige nicht mitnehmen können. Neben dem Beruf steht auch Sport bei Unterweger auf der Tagesordnung: "Ich boxe in einem Frauenbox-Verein. Das stärkt körperlich und mental." Katrin Lampe – die Moderatorin feiert heuer 36. Geburtstag – möchte neben der beruflichen Karriere auch bald privat durchstarten: "Ich möchte unbedingt Kinder haben. Ich hätte gerne zwei. Meine Hunde sind meine Babys, aber kein Ersatz für ein menschliches Lebewesen." Über den Mann an ihrer Seite verrät sie nichts: "Mir geht es gut und ich bin glücklich."