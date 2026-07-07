Kult-Comedian Jochen Busse: Neue Freundin mit 85 nach Umzug ins Altersheim

Erst im Juni wurde berichtet, dass Jochen Busse, bekannt als Moderator der Kultsendung „7 Tage, 7 Köpfe“, sich dazu entschlossen hat, in eine Seniorenresidenz zu ziehen. Der 85-jährige Kult-Comedian benötigt nach eigenen Angaben Unterstützung im Alltag – zumindest in nächster Zeit.

Johen Busse: Neue Liebe nach Umzug ins Altersheim

Dass es nun über sein Liebesleben Neues zu berichten gibt, mag daher überraschen. Nachdem Busse Mitte Juni von München in ein Altersheim in Köln übersiedelt war, scheint er jetzt eine neue Freundin zu haben.

Seine neue Partnerin soll den Comedian regelmäßig besuchen, wie der deutsche Entertainer der Bild-Zeitung verriet. „Ich bin glücklich“, erklärte Busse und verriet bei dieser Gelegenheit auch, dass seine neue Freundin jünger sei als er. Die Identität der neuen Frau an seiner Seite lüftete Busse nicht.