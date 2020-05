"Kulisionsbaby" ist unterwegs

Liegt es am Beruf, dass der Ö3 -Callboy nur ungern über sein Privatleben spricht? Könnte sein. Denn privat traut ihm sowieso keiner mehr über den Weg: "Wenn ich in einem Restaurant einen Tisch bestellen möchte, fragt man mich, ob das ein Witz ist."

Auch wenige Tage vor Weihnachten möchte Gernot Kulis – vorerst – nur über Berufliches sprechen: "Seit Jänner toure ich mit meinem ersten Soloprogramm "Kulisionen" durch Österreich. Als Stand-up-Comedian konnte ich mich dabei weiterentwickeln. Jede Vorstellung ist anders, weil ich auf tagesaktuelle Themen eingehe." Jetzt freut sich Kulis auf seine letzte Vorstellung am 27. Dezember in der Wiener Stadthalle: "Das wird meine große Abschlussshow in diesem Jahr."