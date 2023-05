König Charles III. und Camilla legen nach Krönung Pause ein

An dem Ehrenamtstag unter dem Motto "The Big Help Out" ("Das große Aushelfen") sind mehr als 1.500 gemeinnützige Organisationen beteiligt. Die Veranstalter hoffen auf hunderttausende Teilnehmer. Obwohl Charles und Camilla die Initiative nach Palast-Angaben "uneingeschränkt unterstützen", werden sie am Montag "an keinen Veranstaltungen persönlich teilnehmen".

Royals wollen anpacken

Andere Mitglieder des Königsfamilie sind aber dabei. Charles' Bruder Prinz Edward und seine Frau Sophie wollten etwa in einer Hundeschule für Blindenhunde vorbeischauen.

Der 74-jährige Charles und die 75-jährige Camilla waren am Samstag in London feierlich gekrönt worden. Zu der ersten Krönung im Vereinigten Königreich seit 70 Jahren hatten sich zehntausende Menschen zwischen Buckingham-Palast und Westminster Abbey versammelt. An der Zeremonie in der Kirche nahmen etwa 2.300 geladene Gäste aus aller Welt teil, darunter Mitglieder anderer Königshäuser, Staats- und Regierungschefs. Österreich war durch Bundespräsident Alexander Van der Bellen vertreten.