Kritik für Kate: Sie lässt George mit Spielzeug-Waffen spielen

Eigentlich war es die perfekte PR-Aktion: Während Prinz William am vergangenen Wochenende auf dem Rasen für den guten Zweck den Polo-Schläger schwang, tobten George und Charlotte ausgelassen am Rande des Spielfeldes. Auch Kate gab sich in einem 45-Euro-Kleid von Zara unprätentiös und saß mit den anderen Müttern in der Wiese.