Kristen Stewart sieht "Twilight" als nicht-heterosexuelle Geschichte

Sie "glaube nicht, dass es zwangsläufig so angefangen hat", aber die Dreiecksbeziehung ihrer Film-Figur mit zwei Männern – gespielt von Robert Pattinson und Taylor Lautner – sowie die Religiosität der "Twilight"-Autorin Stephenie Meyer seien für sie Hinweise darauf, dass sich die Vampir-Romanze auch als Geschichte über unterdrückte Homosexualität lesen lasse, führte Stewart aus: "Ich meine, mein Gott, Taylor und Rob und ich, und das ist so versteckt und nicht in Ordnung. Ich meine, eine Mormonin hat dieses Buch geschrieben. Es geht um Unterdrückung und darum, das zu wollen, was dich zerstören wird. Das ist eine sehr gotische, homosexuelle Stimmung, die ich liebe."