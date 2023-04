Krisengerüchte: Cristiano Ronaldo und Georgina vor der Trennung?

Ist die Beziehung von Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez vielleicht bald Geschichte? Die beiden seit 2016 zusammen und ziehen gemeinsam fünf Kinder groß - zwei gemeinsame und weitere aus ehemaligen Liaisons des Fußball-Stars. Im April des vergangen Jahres war Rodriguez mit Zwillingen schwanger. Ihr Sohn bei der Geburt, die Ärzte konnten nur das Leben des Mädchen retten.

Cristiano Ronaldo und Georgina Rodriguez in der Krise?

Nach dem schweren Schicksalsschlag hatten sich der Profisportler und die Influencerin bisher als Einheit präsentiert. Jetzt berichten spanische Medien aber, dass es in der Beziehung des Paares zunehmend kriseln soll. Angeblich soll Ronaldo Probleme damit haben, dass sich seine Partnerin in letzter Zeit mehr um sich selbst als um ihn und die Kinder kümmern soll als dies in der Vergangenheit der Fall war. Der Fußball-Profi sei zudem der Meinung, dass sich Georgina in ihrer Netflix-Doku "Soy Georgina" nicht wirklich authentisch präsentiere.