Kris Jenner warnt vor Ozempic: "Es hat mich richtig krank gemacht"

Sogenannte Abnehmspritzen sind in Hollywood am Vormarsch. Sie sind aber nicht ungefährlich, da sie unter anderem das Risiko für Mangelernährung erhöhen können. Auch Kris Jenner hat mit Ozempic eigenen Angaben zufolge keine gute Erfahrung gemacht.

Kris Jenner über die Auswirkungen von Ozempic auf ihre Gesundheit

In einem Interview im "SHE MD"-Podcast erklärte die 70-Jährige den Moderatorinnen Dr. Thais Aliabadi (Gynäkologin) und Mary Alice Haney (Frauenrechtlerin), warum das Medikament, das ursprünglich zur Verbesserung der Blutzuckerkontrolle bei Erwachsenen mit Typ-2-Diabetes und zur Senkung des Risikos schwerwiegender Herz-Kreislauf-Ereignisse eingesetzt wurde, bei ihr nicht gewirkt hat.

"Ich habe es ausprobiert. Wir haben es einmal versucht, als noch niemand wusste, was es ist, und es hat mich sehr krank gemacht", Reality-TV-Star Jenner.