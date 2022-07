Kris Jenner im Spital: "Kann meinen Kindern nicht sagen, dass ich Angst habe"

US-Reality-Star Kris Jenner hatte mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen. Im Trailer zur zweiten Staffel der Hulu-Serie "The Kardashians" ist die 66-Jährige weinend zu sehen. Ihre Sorgen habe sie für sich behalten wollen. "Ich kann meinen Kindern nicht sagen, dass ich Angst habe" so Jenner, in einem Spitalsbett liegend. "Sie haben genug Probleme. Sie sollen sich nicht auch noch um Mom kümmern müssen." Khloé Kardashian scheint trotzdem zu ahnen, dass etwas nicht stimmt. Woran genau Jenner litt, wird in dem Clip nicht verraten.