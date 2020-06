Kornmesser: Paris, Paris, mon Amour!

Nicole Beutler, die anlässlich des VIP-Cocktails „ Kornmesser goes Paris“ französische Chansons zum Besten gab, durfte auf diesem Gebiet persönliche Erfahrungen sammeln: „Mit 20 war ich mit einem Franzosen in Paris zusammen. Die Menschen dort praktizieren die Liebe offen und sind nicht so verklemmt.“ Nach dem Ende der Beziehung suchte die Schauspielerin lange, um schließlich in Wien jemanden zu finden, „der wie die Franzosen lebt und liebt“.