Konstantin Wecker: Ohne sein Publikum "ein zynischer, verbitterter alter Schreiberling"

Mit seinem neuen Werk „Utopia“ (John Lennons „Imagine“ hat ihn dazu inspiriert) wünscht er sich ein „herrschaftsfreien Miteinander“.

„Wenn wir ganz ehrlich sind, in den letzten Jahrtausenden – von Caligula bis Trump – sind wir von soziopathischen Männern in die Irre geleitet worden und gezwungen worden, Dinge zu tun, die Menschen vielleicht gar nicht tun wollten. Wer hat denn die Erde so zerstört und alles kaputtgemacht, was zu einem Miteinander eigentlich gehört? Ob die Tierwelt oder die Pflanzenwelt. Und es waren zu 99 Prozent Männer. Das ist das Patriarchat gewesen. Wir werden keine Zukunft haben, wenn nicht irgendwann eine Gleichberechtigung passiert“, ist er sich sicher.

Konstantin Wecker möchte auch Mut machen, alte Denkmuster zu durchbrechen. „Ja, das ist das, was die Kultur immer schon konnte. Und wahrscheinlich nur die Kultur. Machtgetrieben will man sich alter Denkmuster bedienen und mit alten Denkmustern kann man kein neues Zusammensein erschaffen. Und vor allem, was wichtig ist an diesem utopischen und auch anarchischen Gedanken – das Wort Anarchie wird ja ständig missbraucht, als sei das nur Chaos, Verwüstung und Terror. Anarchie ist die Sehnsucht nach Ordnung ohne Herrschaft.“

Natürlich brauche man aber auch eine gewisse Ordnung. „Ich sage immer, wenn wir mit ein paar Leuten eine Kommune gründen würden, dann würden wir nicht zuerst nach einem Führer schreien. Wir würden schauen, wie jeder gleichberechtigt miteinander auskommen kann.“

Seine Inspiration zu seinen Liedern und Texten holt sich der gebürtige Münchner „aus den Tiefen des Selbst“. „Es gibt einen wunderbaren Vierzeiler von Mascha Kaléko (1975), einer jüdischen Dichterin, die ich sehr verehre: Mein schönstes Gedicht, ich schrieb es nicht, aus tiefsten Tiefen stieg es, ich schwieg es. Das finde ich so schön. Das beschreibt wirklich, wie es mir passiert.“Den Drogen hat er längst abgeschworen, heute treiben ihn ganz andere Sachen an – vor allem sein Publikum, er liebt es, auf der Bühne zu stehen.