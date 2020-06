Konstantin Wecker: "Ich bin der Sänger des Todes"

Was ist die Konsequenz, wenn wir den Tod in unserem Leben verleugnen?

Dass wir das Leben nicht lernen. Wir leben in einer Rolle, in einer Scheinwelt. Ich bin zu der Erkenntnis gekommen, dass Glück jene Augenblicke sind, in denen man wirklich nicht denkt, in denen man nur noch "ist". Es ist die Zeit, die uns so fertig macht. Es ist der Augenblick, der zeitlos und ewig ist. Wir sind entweder in der Zukunft oder in der Gegenwart –, aber wir sind nicht im Jetzt.

Von Ihnen stammt der Satz, "dass Menschen durch den selbstverständlichen Umgang mit dem Tod die Nähe zum Leben intensiver spüren" würden.

Meine Mutter starb in einem Hospiz. Ich habe gespürt, dass man dort durch die unweigerliche Nähe und das Wissen um die Sterblichkeit mehr im Augenblick ist als die meisten anderen Menschen. Das Hospiz ist kein Haus, in dem ständig gelitten und gejammert wird. Es ist ein sehr lebendiges Haus; ein Haus des Lebens, in dem nur der Tod nicht ausgeklammert wird. Das ist der Unterschied zu dem, wie wir leben.

Inwiefern?

Im Hospiz gab es Nachbarn, die haben sich beschwert, weil der Leichenwagen zwei Mal in der Woche vorbeigefahren ist. Oder weil die Todkranken spazieren gegangen sind und man sie sehen konnte. Die Nachbarn haben gesagt, dass sie das ihren Kindern nicht antun wollen. Da bin ich explodiert. Wer Kinder hat, weiß, wie unglaublich leicht und selbstverständlich sie mit dem Thema Tod umgehen. Es ist nur die Angst der Eltern, sich mit ihren Kindern damit auseinanderzusetzen, weil sie es nicht können.