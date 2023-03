Körpersprache-Expertin: Charles zeigte in Deutschland 3 Anzeichen von Anspannung

Charles gab sich locker und schüttelte zahlreiche Fan-Hände. Ganz so entspannt sei er laut der britischen Körpersprache-Expertin Judi James in Wahrheit aber nicht gewesen. Sie habe mehrere Anzeichen für Stress gefunden, sagte James der Sun, und stellt einen möglichen Zusammenhang mit Prinz Harrys aktuellem Aufenthalt in Großbritannien herstellt. Charles habe etwa sein Bad in der Menge nicht genossen, glaubt die Expertin.

Charles ungeduldig, ängstlich und angespannt?

"Wie bei seinem vorherigen Auftritt beim Commonwealth Service in London wirkte er manchmal etwas ungeduldig", so James. "Charles klopfte mehrmals auf die Tasche seines Mantels, was bei ihm ein übliches Selbstberührungs-Ritual gegen Angst ist." Nicht die einuige starke Emotion, die der König angeblich empfand: "Man sah ihn, wie er seinen Unterkiefer vorstreckte und die Zähne entblößte, was auf Anspannung und Druckaufbau hindeutete."