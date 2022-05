"Körper macht nicht mehr mit": Krebskranke Podcasterin Deborah James nimmt Abschied

Sie und ihre Familie hätten nichts unversucht gelassen und auf Heilung gehofft. "Aber selbst mit all den innovativen Krebsmedikamenten der Welt oder einem magischen neuen Durchbruch kann mein Körper einfach nicht mehr weitermachen."

"In über 5 Jahren, in denen ich darüber geschrieben habe, wie ich dachte, dass es mein letztes Weihnachten sein würde, wie ich meinen 40. Geburtstag nicht erleben und meine Kinder nicht auf die weiterführende Schule gehen sehen würde – ich hatte nie vor, zu schreiben, dass ich mich tatsächlich verabschieden würde", so James, die nun nicht weiter gegen den Krebs ankämpfen will. "Ich glaube, es war die rebellische Hoffnung in mir."