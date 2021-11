Königin Elizabeth überrascht mit erstem offiziellen Auftritt seit Spitalsaufenthalt

Königin Elizabeth ist wieder zu ihren royalen Pflichten zurückgekehrt, nachdem sie im vergangenen Monat aufgrund von "Voruntersuchungen" eine Nacht im Spital verbringen musste. Ärzte hatten ihr daraufhin zu einer Pause geraten. Ihre Teilnahme bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow 2021 - sowie andere Termine - hatte Elizabeth II. deswegen abgesagt. Beim Klima-Treffen wurde sie lediglich via Video-Message dazugeschaltet. Am Remembrance Sunday vergangenen Sonntag hätte die Queen zwar teilnehmen sollen, doch auch dieser Auftritt wurde kurzfristig gecancelt. Als Grund für die Absage gab der Palast eine Rückenverstauchung der Monarchin an. Diese sagte am Dienstag auch zum ersten Mal in der Geschichte ihrer Amtszeit ihren geplanten Auftritt bei der General Synod of the Church of England ab.

Queen aus Krankenstand zurück

Royal-Fans und Boulevardmedien rätselten daraufhin, ob man denn die Queen vor Jahresende überhaupt noch zu Gesicht bekommen werde. Nun hat die britische Königin alle überrascht, als sie ohne Vorankündigung für eine Audienz auf Windsor Castle aus ihrem Krankenstand zurückkehrte.