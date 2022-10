König im Schottenrock: Charles III absolvierte ersten Auftritt nach Trauerphase

Das neue britische Königspaar ist zum ersten Mal seit dem Ende der royalen Trauerphase für Queen Elizabeth II in der Öffentlichkeit aufgetreten. Der landestypisch in Schottenrock gekleidete Charles und seine Frau Camilla wurden im schottischen Dunfermline am Montag von Regierungschefin Nicola Sturgeon empfangen. Dunfermline hat in diesem Jahr - anlässlich des 70-jährigen Thronjubiläums der Queen - ebenso wie mehrere andere britische Orte das Stadtrecht verliehen bekommen.

Charles umjubelt

Das Königspaar wurde in den Straßen freudig von zahlreichen Schaulustigen begrüßt, die sich den Besuch des neuen Königs nicht entgehen lassen wollten. Dieser schüttelte etliche Hände, winkte der Menge zu und wechselte einige Worte mit den Anwesenden.