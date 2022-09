König Charles: Was der Ring an seinem kleinen Finger bedeutet

Den männlichen Royals wird - was ihre Outfits betrifft - ja generell weniger Aufmerksamkeit geschenkt, als den Damen. Ein immer wieder kehrendes Accessoire, das derart dezent ist, dass man es übersehen könnte, gehört aber ausgerechnet einem Mann.

Seit Jahrzehnten vervollständigt König Charles "seinen Look" nämlich mit einem Ring am kleinen Finger seiner linken Hand. Aus gutem Grund: Bei dem goldenen Schmuckstück handelt es sich um einen Siegelring, der einerseits traditionell auf die Herkunft der Familie des Besitzers verweist und oftmals auch dessen Stand in der Gesellschaft symolisiert.