Knapp 50 Kilo: Julia Roberts rechtfertigt ihr Untergewicht

Ihre Erklärung wollen der zweifachen Mutter aber nicht alle abkaufen. Freunde äußerten schon vor einiger Zeit Bedenken darüber, dass sich Roberts ein radikales Diät-Programm auferlegt haben soll, um mit der jüngeren Generation von Schauspielerinnen in Hollywood mitzuhalten.

"Sie ist Opfer des Hollywood-Standards geworden, dass Schauspielerinnen kein extra Gramm Fett am Körper haben dürfen", behauptete ein besorgter Insider gegenüber der Klatschpostille National Enquirer, der außerdem erzählte: " Julia trainiert sechsmal die Woche mit einem Trainer. Sie macht Step Aerobics, Pilates und Yoga und isst fast nichts."

Dessen nicht genug. Auch in ihrer Ehe mit Kameramann Danny Moder soll es schon länger nicht mehr rund laufen. So spekulierte das Klatschmagazin OK! Australia bereits im September, dass es in Roberts’ Ehe erheblich kriseln soll. "Freunde denken, dass sie so viel abgenommen hat, liege daran, dass ihre Ehe mit Danny einen kritischen Punkt erreicht hat", erzählte damals ein angeblicher Insider. "Sie passt einfach nicht auf sich auf", so die Quelle.