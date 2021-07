Klaus-Jürgen Wussow: Enkel wurde nur 6 Stunden alt

Trotz des Schicksalschlags verscht das Ehepaar, nicht zu verzweifeln und auch etwas Gutes aus der traurigen Erfahrung zu ziehen. Was Benjamin und Ale Wussow hilft, ist ihr Glaube - auch wenn der Verlust wohl kaum zu verschmerzen ist.

"Sammy hat uns beigebracht, anders zu lieben, als ich es mir hätte vorstellen können", fährt Benjamin Wussow fort. "Wir danken Jesus für die Zeit, die wir mit unserem Sohn und er mit uns verbringen konnte. Indem wir gesehen haben, wie er auf meine Stimme reagiert (Ale konnte wegen des Kaiserschnitts erst später zu Sammy kommen) und wir für ihn beten und ihm sagen konnten, wie sehr wir ihn lieben und wie stolz wir auf ihn sind."

"Wir vermissen unseren Sohn sehr und sind gebrochenen Herzens - gleichzeitig durften wir in dieser Zeit den Frieden Gottes erleben, der allen Verstand übersteigt. Wir sind dankbar für jeden Herzschlag, jede Bewegung, jeden Atemzug und jeden Blick, den wir erleben durften", so Benjamin Wussow, der mit seiner in Costa Rica geborenen Ehefrau in Spanien lebt.

Hier arbeiten die beiden für eine christlich-missionarische Organisation. Seit drei Jahren sind sie verheiratet. Benjamin Wussow musste in der Vergangenheit bereits zwei schwere Schicksalsschläge ertragen. 2006 starb seine Mutter an Brustkrebs. Sein berühmter Vater starb ein Jahr später. Benjamin war damals gerade einmal 14 Jahre alt.