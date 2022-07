Nationaltorhüter traut sich: Die romantischste Promi-Hochzeit des Jahres?

Die Jawort des langjährigen Paares wurde auf einem weißen, mit rosa Rosen geschmückten Podium inmitten eines malerischen Sandstrandes abgehalten. Dreizehn erlesene Gäste durften der Märchenhochzeit beiwohnen. Auch der kleine Arlo war selbstverständlich dabei, als sich seine Eltern zum zweiten Mal trauten.

Hochzeit ganz in Weiß

Auf einem der Schnappschüsse halten Pickford und Davison ihren Spross im Arm und küssen ihn. Auf einem anderen Foto sieht man das in Weiß gekleidete Liebespaar am Strand tanzen. Ein weiteres Bild zeigt die beiden Hand in Hand, während sie von den Gästen mit Rosenblüten beworfen werden.

Fans zeigten sich begeistert von der ungewöhnlichen Hochzeitslocation. "Wow wow wow, einfach umwerfend", schreibt ein Instagram-Nutzer. "Die schönste Braut… und die magischste Hochzeit", kommentiert ein anderer die Bilder.