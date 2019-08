Kiss-Bassist Gene Simmons hatte 4.000 Frauen

Der baumlange Bassist (1,88 m), der erst mitsechs als Emigrantenkind in die USA gekommen war, behauptet glaubwürdig, noch nie high oder angetrunken gewesen zu sein – zum Ausgleich verweist er wenigstens auf „4.000 Frauen“, darunter Kaliber wie Cher oder Diana Ross. Man kann erahnen, warum die Hardrock-Kultband „Kiss“, die am 30. 1. 1973 in einem Club namens „Popcorn“ (in Queens/ New York) ihr Debüt feierte, ursprünglich „Fuck“ hätte heißen sollen.

Crazy, aber clean – das erklärt Gene, als Chaim Witz in Haifa ( Israel) als Spross ungarisch-jüdischer Überlebender des Holocaust geboren, beeindruckend: „Meine Mutter hatte genug Sorgen in ihrem Leben. Ihre ganze Familie ist im Gas ermordet worden.“