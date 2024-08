Kinderwunsch - Daniel Aminati: "Patrice ist endlich frei von Metastasen"

Der deutsche TV-Moderator Daniel Aminati ("taff") hat erneut Einblicke in den Kampf gegen die Krebserkrankung seiner Ehefrau Patrice gegeben und dabei positive Nachrichten vermeldet.

Rund sechs Monate nach Beginn ihrer zweiten Krebstherapie ist Patrice frei von Metastasen, schreibt Aminati zu einer Reihe an Fotos auf Instagram. Im Februar habe sich die Familie im Urlaub noch "ein paar Tage ablenken, aufladen, Kraft tanken und einschwören auf das, was uns - vor allem meine Frau - erwartete", schreibt Aminati nun. Die "erste Reise nach dieser beschwerlichen Zeit" habe die Familie in demselben Hotel verbracht.