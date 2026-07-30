Kinder von Hollywood-Ex-Paar Crawford/Gere gemeinsam bei Premiere

Mehr als 30 Jahre nach der Ehe ihrer Eltern sind die Kinder von Cindy Crawford und Richard Gere gemeinsam auf einem roten Teppich gestanden: Die Schauspieler Kaia Gerber (24) und Homer Gere (26) kamen am Montagabend zur Premiere der Serie „The Shards“ in New York. Beide sind in der Produktion, die auf einem Roman von Bret Easton Ellis („American Psycho“) beruht, zu sehen. Sie läuft ab 6. August beim Streamingdienst Disney+.

Kaia Gerber ist die Tochter von Supermodel Cindy Crawford (60) und Unternehmer Rande Gerber (64). Homer Gere stammt aus der Ehe von Schauspieler Richard Gere (76) mit Schauspielerin Carey Lowell (65). Crawford und Gere waren von 1991 bis 1995 verheiratet und in den 1990er-Jahren eines der bekanntesten Paare Hollywoods. Unter anderem erschienen sie 1993 gemeinsam bei der Oscar-Verleihung.

Kaia Gerber arbeitet seit einigen Jahren als Model und Schauspielerin und wird wegen ihrer Ähnlichkeit immer wieder mit ihrer berühmten Mutter verglichen.