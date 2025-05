Cindy Crawford 27 Jahre verheiratet: Liebeserklärung an ihren Rande

Cindy Crawford feiert mit ihrem Mann Rande Gerber Hochzeitstag. "27 Jahre mit diesem unglaublichen Mann", schrieb das Model in einem Instagram-Post. "Ich fühle mich gesegnet, dich an meiner Seite zu haben in allen Höhen und Tiefen des Lebens."

"Ich liebe dich"

Sie sei dankbar für seine Kraft und seinen Schutz für sie und die beiden gemeinsamen Kinder, Presley und Kaia Gerber. "Hoffentlich ist das erst der Anfang. Ich liebe dich." Dazu veröffentlichte die 59-Jährige zwei Strandfotos mit ihrem Mann. Das erste zeigt beide Arm in Arm vor Meer und Palmen, das zweite ist eine alte Aufnahme: Crawford und Gerber umarmen sich, sie im Bikini und er im weißen T-Shirt.