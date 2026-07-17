Todesfall bei den Kardashians: Kim trauert auf Instagram

Die Kardashians müssen Abschied nehmen: Kris Jenners Mutter Mary Jo „MJ“ Shannon – und somit die Großmutter von Kim Kardashian und ihren berühmten Schwestern – ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Das berichtet unter anderem das US-Magazin People. Kris Jenner gab den schmerzlichen Verlust am Donnerstag, den 16. Juli, bekannt. Kim Kardashian folgte mit einer emotionalen Hommage auf Instagram, in der sie ihre besondere Beziehung zu ihrer Großmutter würdigte.

Kim Kardashian über Oma: „Meine beste Freundin“ „Meine süße Oma MJ, meine beste Freundin, meine Gossip-Partnerin, mein ewiger Zwilling…“, beginnt Kardashian ihren Instagram-Beitrag, der mit einer Bilderserie aus mehreren Jahrzehnten ihres Familienlebens versehen ist. Die Fotos zeigen sowohl Kindheitserinnerungen als auch neuere Familienmomente. Auch einen Screenshot einer bedeutsamen Textnachricht von MJ veröffentlichte die 45-Jährige.

Kardashian betont im Posting auch die prägenden Werte, die ihre Großmutter ihr vermittelt hatte: „Du hast uns allen beigebracht, wie wichtig Familie ist, und diese Werte werden wir für immer in uns tragen!“ MJ sei ihr Vorbild als „hart arbeitende Geschäftsfrau“ gewesen. Besonders erinnert sich Kim an ihre ersten beruflichen Schritte, die sie ihrer Großmutter zu verdanken hatte. „Du hast mir meinen allerersten Job in deinem Laden in San Diego gegeben und mir Lektionen über Arbeitsethik, Stärke und Selbstvertrauen beigebracht, die mich mein ganzes Leben lang begleitet haben“, schreibt sie. MJ war für Kim nicht nur eine Mentorin, sondern auch ein sicherer Rückzugsort. „Du hast immer an mich geglaubt, mich unterstützt und mir ein Gefühl von Sicherheit gegeben.“ MJ, die von Kim als „Matriarchin unserer Familie“ bezeichnet wird, habe durch ihre Liebe das gesamte Familiengefüge geprägt. „Ich weiß, dass du jetzt Frieden gefunden hast. Umarme Papa Harry, Tante Karen und meinen Vater für mich“, schrieb Kim, laut People in Anlehnung an MJs verstorbenen Ehemann Harry Shannon, ihre Schwester Karen Houghton und Robert Kardashian Sr., Kims Vater. „Du wirst immer ein Teil von mir sein, ich liebe dich so sehr und werde dich für immer vermissen.“

In der Textnachricht von MJ, die ihre Enkelin gespeichert und nun gepostet hatte, schrieb sie: „Ich bete, dass meine zehn Urenkel dazu beitragen können, diesen armen Planeten rechtzeitig zu retten, Lösungen für den Klimawandel und die Umweltverschmutzung zu finden, um die Zerstörung dieser wunderschönen Erde zu stoppen und einen hohen Zweck für diesen wichtigen Moment in der Geschichte zu erfüllen.“ Ihren emotionalen Post beendet Kardashian mit den Worten: „Du bist die beste von uns!!!!“ Auch Kris Jenner trauert Nicht nur Kim Kardashian, auch ihre Mutter Kris Jenner verabschiedete sich öffentlich von MJ. „Heute haben wir uns von meiner wunderschönen Mama MJ verabschiedet“, schreibt die 70-Jährige auf Instagram. „Es gibt keine Worte, die jemals beschreiben könnten, was sie für mich bedeutet hat oder den Schmerz, sie gehen lassen zu müssen.“ Jenner beschreibt ihre Mutter als das „Herz der Familie“ und würdigte, ähnlich wie ihre Tochter, die Lektionen, die sie von ihr gelernt habe: „Sie hat mir alles beigebracht, was wirklich wichtig ist – deine Familie bedingungslos zu lieben, freundlich zu sein, für die Menschen da zu sein, die du liebst, und keinen einzigen Moment miteinander als selbstverständlich anzusehen.“ Und weiter: „Wenn ich meine Kinder und Enkelkinder ansehe, werde ich für immer Teile von dir in uns allen sehen. Es gibt keinen Teil von mir, der nicht von dir geprägt ist.“