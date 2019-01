Kim Kardashian als Königin der Knastbrüder

Zuletzt wurde dank Kardashians unermüdlichen Einsatzes die einstige, mit 16 wegen Mordes (an einem Freier) zu lebenslanger Freiheitsstrafe verurteilte Ex-Kinderprostituierte Cyntoia Brown nach 15 Jahren entlassen. Laut dem Tratschportal TMZ bekommt Kim täglich „eine Flut an Bittbriefen“ aus den in den USA traditionell überfüllten Gefängnissen.