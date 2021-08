Kim Gloss hat geheiratet: Erste Fotos von der Traumhochzeit

Reality-Star Kim Gloss hat sich getraut. Die 28-Jährige hat ihren Verlobten Alexander Beliaikin geheiratet. Die Hochzeit fand in Rom statt. Auf Instagram veröffentlichte Gloss Fotos von dem romantischen Event.

Kim Gloss: Dreitägiger Hochzeitsmarathon

Der DSDS-Star teilte Eindrücke vom Jawort in ihren Instagram-Stories mit seinen Fans. Diese durften einen Blick auf die Vorbereitungen werfen und den Moment, in dem sich das Brautpaar bei der standesamtlichen Trauung die Ringe an die Finger steckte und sich unter Applaus der Hochzeitsgäste - darunter Johannes Haller und Jessica Paszka - küsste. Auch ihr Brautkleid aus Spitze im Vokuhila-Schnitt zeigte Gloss ihren Fans. Der Bräutigam trug einen hellen Anzug mit einem weißen Hemd.