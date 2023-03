KI entwickelte Bilder: So würden verstorbene Stars heute aussehen

Dem Künstler ist es besonders wichtig, dass seine Fotomontagen realistisch aussehen."Ich wollte einige der Menschen, die ich vermisst habe, wieder vor mir sehen", erzählte er dem Stern. "So entstand mein Projekt 'As If Nothing Happened'." So stellt er sich etwa Diana und Michael Jackson (offensichtlich ohne seine zahlreichen Schönheitsoperationen) vor: