Khloé Kardashian und Tochter True an Corona erkrankt

Reality-TV-Star und Unternehmerin Khloé Kardashian und ihre dreiährige Tochter True wurden positiv auf Covid-19 getestet. Die 37-Jährige machte ihre Erkrankung am Freitag auf Twitter öffentlich. "Ich musste mehrere Verpflichtungen absagen, was mir sehr leid tut. Zum Glück bin ich geimpft, so dass bald alles wieder in Ordnung sein wird", schrieb sie in ihrem Post. "Wir sind in Quarantäne und werden den aktuellen Richtlinien folgen", so Kardashian weiter.