In Hollywood unten durch? Wie schlimm steht es um Kevin Costners Karriere wirklich?

Den Jahreswechsel hat Schauspieler Kevin Costner fernab von Hollywood in Aspen, Colorado, verbracht. Das Skigebiet gilt als Costners favorisierter Rückzugsort, den er seit Langem als seine Heimat bezeichnet. Hier besitzt der 71-Jährige eine Ranch, nur wenige Minuten von der Innenstadt entfernt. "Aspen ist der Ort, an dem Kevin am glücklichsten ist", verriet eine Quelle gegenüber Us Weekly.

Kevin Costners Image ist angekratzt

Tatsächlich dürfte der Hollywoodstar Erholung nötig gehabt haben. Sein Rückzug nach Aspen folgte auf eine Reihe niederschmetternder Schlagzeilen. So hatte der Hollywood Reporter im Oktober einen Artikel mit dem Titel "Wie Kevin in Hollywood unterging" veröffentlicht. Darin wurden Costners jüngste Karriererückschläge beleuchtet - und es sind einige.

Nachdem 2023 seine Scheidung von Christine Baumgartner für Wirbel gesorgt hatte, kam es zu weiteren Rückschlägen. Der erste Teil seines Herzensprojekts, der "Horizon"-Filmreihe, blieb weit hinter den Erwartungen zurück, weswegen der Kinostart von Teil zwei verschoben wurde. Die Produktion beider Teile kostete zusammen 100 Millionen US-Dollar, wobei der erste Teil Berichten zufolge weltweit lediglich 38 Millionen US-Dollar einspielte. "Er hatte keinen überwältigenden Erfolg", sagte Costner über den Misserfolg (dazu mehr).

Der Oscar-Preisträger verfolgt das Projekt "Horizon" schon lange, konnte aber über 30 Jahre keine Sponsoren finden. Schließlich hat er ihn mit eigenem Geld finanziert. Insgesamt soll das Epos aus vier Teilen bestehen und 12 Stunden lang sein. Der Film erzählt von der Besiedlung des amerikanischen Westens während des Bürgerkriegs (1861 bis 1865)."Natürlich war er enttäuscht, dass Horizon nicht erfolgreicher war. Er hat alles gegeben", erzählt nun ein Insider gegenüber Us Weekly - auch wenn der Schauspieler das Projekt immer noch nicht aufgibt. Costners Chancen, dass die weiteren Teile an den Kinokassen erfolgreich sein könnten, sehen laut Businessinsidern allerdings nicht gerade rosig aus.