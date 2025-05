Stuntfrau verklagt Kevin Costner wegen nicht vorgesehener Vergewaltigungsszene

Singer legte außerdem Screenshots von SMS vor, die LaBella angeblich nach einem Abendessen verschickt haben soll, an dem ihr Vorgesetzter, der Stuntkoordinator und der stellvertretende Stuntkoordinator teilgenommen haben sollen. Das Abendessen soll im Anschluss an eine Probe der betreffenden Szene am Set in Utah im Mai 2023 stattgefunden haben. LaBella "war guter Dinge und beschwerte sich nicht. Sie arbeitete noch einige Wochen bis zum Drehschluss an dem Film weiter und lud den Stuntkoordinator zu einem Dankeschön-Dinner ein. Sie schickte ihm außerdem eine herzliche Dankesnachricht mit Herz-Emojis", erklärt Costners Anwalt.