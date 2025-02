Dating-Gerüchte reißen nicht ab: Kevin Costners romantische Geste an JLo

Eigentlich hatte Jennifer Lopez nach ihrer Trennung noch beteuert, sich nun vorerst auf ihr Single-Leben zu konzentrieren und dass sie einige ihrer vergangenen Beziehungen bereue. Im Dezember kamen dann aber erstmals Gerüchte um eine mögliche Romanze mit Hollywoodstar Kevin Costner auf.

Und die wollen seitdem nicht so recht verstummen - obwohl oder vielleicht gerade weil sich die Sängerin und der Schauspieler in Bezug auf die Spekulationen um ihre Verbindung in Schweigen hüllen.

Lopez und Costner: Gemeinsames Weihnachten in Aspen Jennifer Lopez hatte ihr erstes Weihnachtsfest nach der Scheidung von Ben Affleck im Promi-Hotspot Aspen verbracht. Auch Costner weilte während der Feiertage in dem Skigebiet. An sich noch nichts Ungewöhnliches, da Jahr für Jahr jede Menge Stars und Sternchen nach Colorado in den Winterurlaub pilgern. Man staunte aber nicht schlecht, als die beiden auf derselben Weihnachtsfeier gesichtet wurden. Nach den Angaben von TMZ wurden Lopez und Costner von ihrem Manager Benny Medina und einigen ihrer Freundinnen zu dem privaten Fest begleitet. Costners Scheidung von Christine Baumgartner wurde im vergangenen Jahr offiziell vollzogen, nachdem sich die beiden 2023 getrennt hatten. Erst vor wenigen Tagen wurde berichtet, Baumgartner hätte sich inzwischen wieder verlobt. Bei dem neuen Mann in ihrem Leben soll es sich um einen ehemaligen Nachbar und Freund von Costner handeln.

Gerüchte um beginnende Romanze Unterdessen brodeln Gerüchte weiter, dass Costner in Lopez nach dem Scheidungsstress seinen Silberstreif am Horizont gefunden habe. Zuletzt berichteten Quellen US-Medien, dass Costner die Sängerin hofiere und ihr Blumen und Champagner zukommen lasse. Seit ihrer gemeinsamen Zeit in Aspen sollen die beiden Stars außerdem jeden Tag miteinander sprechen. Ob und was an den Gerüchten tatsächlich dran ist, wird sich aber wohl erst zeigen.