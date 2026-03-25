Keith Urban soll nach Scheidung von Kidman "bescheidenen" Job angenommen haben

Derartige Gigs seien "nicht gerade der Traumjob, aber bezahlen die Rechnungen – und sie geben Keith etwas, worauf er sich konzentrieren kann", zitiert New Idea eine namentlich nicht genannte Quelle. "Das ist die Art von Auftritt, über die Keith während seiner Ehe mit Nicole Kidman die Nase gerümpft hätte", so der Insider. "Er versucht, sich zu beschäftigen, jetzt, wo seine Scheidung abgeschlossen ist."

Country-Musiker Keith Urban soll nach der Trennung von Schauspielerin Nicole Kidman einen "bescheidenen neuen Job" angenommen haben, wie das US-Promiportal Page Six titelt. Demnach sei er auf einem Kreuzfahrtschiff aufgetreten, das Gäste von Florida aus Richtung Bahamas transportiert.

Kidman hatte sich nach der Trennung eigenen Worten zufolge im vergangenen Jahr zeitweise zurückgezogen. 2025 sei nicht ihr Jahr gewesen, sagte sie kürzlich dem Branchenmagazin Variety. "Ich hatte andere Dinge im Kopf. Ich war in mich gekehrt." Nun gehe es ihr gut, sagte die Oscar-Preisträgerin. "Ich bewege mich stets auf das Gute zu." Aus der rund 19-jährigen Ehe gingen zwei Töchter hervor, Faith Margaret und Sunday Rose. Kidman hat darüber hinaus zwei Adoptivkinder seit ihrer früheren Ehe mit Schauspieler Tom Cruise.

Sie sei dankbar für ihre Familie und dafür, dass sie sie zusammenhalten und nach vorn blicken könne. Kidman betonte: "Wir sind eine Familie und das werden wir auch weiterhin bleiben." Weitere Einzelheiten wolle sie aus Respekt nicht besprechen. Medienberichten zufolge wurde die Scheidung im Jänner vollzogen.

Im Jänner 2005 kennengelernt

Die 58-jährige Schauspielerin und der ein Jahr jüngere Urban starteten ihre Karrieren in Australien und haben eine US-australische Doppelstaatsbürgerschaft. Sie lernten einander im Jänner 2005 bei einem Event in Hollywood kennen, bei dem sie Australien bewarben, und heirateten in Sydney im Juni 2006.