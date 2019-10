Keira Knightley: Nervenzusammenbruch wegen Paparazzi

"Der Wert von Fotos junger Frauen steigt, wenn sie von negativer Natur sind", so Knighley. "Wenn du also nicht bereits fertig mit den Nerven bist, dann bringen sie dich so weit, dass du Dinge tust, die den Marktwert der Bilder steigern." Sie erinnere sich dabei an Scarlett Johansoon, die einst von Paparazzi von der Straße gedrängt wurde. Dasselbe sei ihr passiert: "Ich habe ihnen gesagt, dass ich jemanden umbringen werde und sie antworteten, dass sie mehr Geld bekämen, wenn ich es tatsächlich täte".

Es sei eine Situation gewesen, in der ein guter Ausgang unmöglich schien. Aus diesem Grund habe sie sich auch entschieden, nach ihrer zweijährigen Schauspiel-Pause keine Großproduktionen mehr zu drehen. "Ich konnte mit der Bekanntheit, die mit diesen Filmen einherging, nicht umgehen", so die 34-Jährige. Knighley ist seit 2013 mit dem Musiker James Righton verheiratet.