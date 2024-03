Keine Lust auf Beziehungs-Stress: Stars, die lieber single sind

Drew Barrymore

Nach der Trennung von Will Kopelman im Jahr 2016 blieb Drew Barrymore etwa sechs Jahre lang beziehungslos und konzentrierte sich auf ihre Arbeit, sich selbst und ihre beiden Töchter. "Ich bin einfach an einem völlig anderen Punkt in meinem Leben und werde vielleicht in Zukunft eine Beziehung eingehen. Aber das ist nicht meine Priorität", schrieb Barrymore 2022 in einem Blogbeitrag. Stattdessen möchte sie sich mit ihren Töchtern auf die Gegenwart konzentrieren. "Nach zwei Kindern und einer Trennung von ihrem Vater, die mich vorsichtig gemacht hat, hatte ich jedoch das Vergnügen, meinen Fokus zu ändern, wenn es um die Liebe zu mir selbst und meinen beiden Töchtern geht", schrieb sie.