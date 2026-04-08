Neuer Tiefschlag für britische Skandalnudel Katie Price

Finanzielle Schwierigkeiten, private Turbulenzen und Schönheitsoperationen - Katie Price, ehemals bekannt als Jordan, hat schon oft für Schlagzeilen gesorgt. Berichte über Insolvenzverfahren, verurteilte Verkehrsdelikte, Sorgerechtsstreitigkeiten sowie Vorfälle im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen waren immer wieder Thema. Nun hat die Britin einen neuen Tiefschlag zu verkraften: Ihr wurde der Führerschein entzogen. Zum siebten Mal, wie die Daily Mail berichtet.

Demnach wurde Price ein Fahrverbot erteilt, nachdem sie polizeiliche Schreiben wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes ignoriert hatte.

Katie Price: Sechsmonatiges Fahrverbot nach Geschwindigkeitsübertretung

Zuvor wurde ihr seit ihrem ersten Entzug im Jahr 2010 bereits sechs Mal der Führerschein entzogen.

Der jüngste Verstoß ereignete sich laut Daily Mail, nachdem ein auf Price Namen zugelassener Ford Capri mit 129 km/h auf einer Fahrbahn in North Yorkshire geblitzt wurde. Die Polizei soll an ihre Adresse in West Sussex ein Schreiben geschickt und Price um eine Bestätigung gebeten haben, ob sie das geblitzte Auto gefahren hatte.

Der Vorfall ereignete sich am 15. Oktober letzten Jahres. Price erhielt am 20. Oktober ein erstes Schreiben. Am 10. November soll dann eine Mahnung mit dem Hinweis auf ein bevorstehendes Strafverfahren ins Haus geflattert sein.