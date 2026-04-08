Neuer Tiefschlag für britische Skandalnudel Katie Price
Finanzielle Schwierigkeiten, private Turbulenzen und Schönheitsoperationen - Katie Price, ehemals bekannt als Jordan, hat schon oft für Schlagzeilen gesorgt. Berichte über Insolvenzverfahren, verurteilte Verkehrsdelikte, Sorgerechtsstreitigkeiten sowie Vorfälle im Zusammenhang mit Alkohol und Drogen waren immer wieder Thema. Nun hat die Britin einen neuen Tiefschlag zu verkraften: Ihr wurde der Führerschein entzogen. Zum siebten Mal, wie die Daily Mail berichtet.
Demnach wurde Price ein Fahrverbot erteilt, nachdem sie polizeiliche Schreiben wegen eines Geschwindigkeitsverstoßes ignoriert hatte.
Katie Price: Sechsmonatiges Fahrverbot nach Geschwindigkeitsübertretung
Zuvor wurde ihr seit ihrem ersten Entzug im Jahr 2010 bereits sechs Mal der Führerschein entzogen.
Der jüngste Verstoß ereignete sich laut Daily Mail, nachdem ein auf Price Namen zugelassener Ford Capri mit 129 km/h auf einer Fahrbahn in North Yorkshire geblitzt wurde. Die Polizei soll an ihre Adresse in West Sussex ein Schreiben geschickt und Price um eine Bestätigung gebeten haben, ob sie das geblitzte Auto gefahren hatte.
Der Vorfall ereignete sich am 15. Oktober letzten Jahres. Price erhielt am 20. Oktober ein erstes Schreiben. Am 10. November soll dann eine Mahnung mit dem Hinweis auf ein bevorstehendes Strafverfahren ins Haus geflattert sein.
Doch offenbar reagierte die britische Skandalnudel nicht - woraufhin sie dem Bericht zufolge ein sechsmonatiges Fahrverbot erhielt. Aus den Gerichtsakten geht hervor, dass sie wegen Geschwindigkeitsübertretung und unterlassener Auskunft zur Identifizierung des Fahrers angeklagt wurde. Zudem müsse Katie Price für die Anwaltskosten von über 1.000 Pfund (ca. 1.149 Euro) aufkommen.
Price hatte Anfang des Jahres für Schlagzeilen gesorgt, als sie ihren neuen Partner Lee Andrews in Dubai heiratete - kurz nach ihrer Trennung von JJ Slater. Der Geschäftsmann und selbsternannte Millionär Andrews ist Prices vierter Ehemann. Erst am 23. Jänner hatte er seine Verlobung mit dem Model auf Social Media publik gemacht. Schon einen Tag später folgte die Hochzeit (dazu mehr).
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