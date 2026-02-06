Baby nach Blitzhochzeit? Liebes-Karussell von Katie Price sorgt für Wirbel

Die britische Skandalnudel Katie Price sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Die 47-Jährige feiert zur Zeit nicht nur ihre neue Beziehung. Es könnte auch sein, dass die fünffache Mama ein weiteres Kind erwartet. Katie Price: Baby-News nur wenige Tage nach Blitzhochzeit? Grund für die Spekulationen: Nur wenige Tage nach ihrer Blitz-Hochzeit in Dubai postete Prices frischangetrauter Ehemann Lee Andrews in einer Story auf Instagram ein Bild von einer schwangeren Silhouette. Das Posting ist mit dem Song "Pretty Litte Baby" von Connie Francis untermalt - was Spekulationen anheizte, Price könnte womöglich Baby Nummer sechs erwarten.

Der Geschäftsmann und selbsternannte Millionär Andrews ist Prices vierter Ehemann. Erst am 23. Jänner hatte er seine Verlobung mit dem Model auf Social Media publik gemacht. Schon einen Tag später folgte die Hochzeit. Am 24. Jänner haben Price und Andrews in Dubai "ja" gesagt. Die Zeremonie (die laut Daily Mail in Großbritannien nicht rechtmäßig ist) erfolgte nach nur einer Woche Beziehung - zur selben Zeit wurde Prices Trennung von ihrem Ex-Freund JJ Slater bekannt. Der hatte nämlich erst vor wenigen Tagen enthüllt, wie kaltblütig seine Ex-Freundin ihn nur wenige Tage nach ihrem gemeinsamen Silvesterabend abserviert haben soll. Ex-Freund JJ Slater kurz nach Neujahr abserviert In einem Interview mit der Sun on Sunday beklagte sich JJ Slater: "Wir saßen einfach auf dem Sofa und haben ferngesehen. Ehrlich gesagt, schien alles in Ordnung zu sein, und dann, etwa drei oder vier Tage nach Neujahr, kam es plötzlich zu diesem Gespräch, in dem Kate sagte, dass sie mich nicht mehr liebt oder nicht mehr in mich verliebt ist. Wenn einem so etwas gesagt wird, hat man natürlich keine andere Wahl, als seine Sachen zu packen und zu gehen, und genau das habe ich getan."