Baby nach Blitzhochzeit? Liebes-Karussell von Katie Price sorgt für Wirbel
Die britische Skandalnudel Katie Price sorgt mal wieder für Schlagzeilen. Die 47-Jährige feiert zur Zeit nicht nur ihre neue Beziehung. Es könnte auch sein, dass die fünffache Mama ein weiteres Kind erwartet.
Katie Price: Baby-News nur wenige Tage nach Blitzhochzeit?
Grund für die Spekulationen: Nur wenige Tage nach ihrer Blitz-Hochzeit in Dubai postete Prices frischangetrauter Ehemann Lee Andrews in einer Story auf Instagram ein Bild von einer schwangeren Silhouette. Das Posting ist mit dem Song "Pretty Litte Baby" von Connie Francis untermalt - was Spekulationen anheizte, Price könnte womöglich Baby Nummer sechs erwarten.
Der Geschäftsmann und selbsternannte Millionär Andrews ist Prices vierter Ehemann. Erst am 23. Jänner hatte er seine Verlobung mit dem Model auf Social Media publik gemacht. Schon einen Tag später folgte die Hochzeit.
Am 24. Jänner haben Price und Andrews in Dubai "ja" gesagt. Die Zeremonie (die laut Daily Mail in Großbritannien nicht rechtmäßig ist) erfolgte nach nur einer Woche Beziehung - zur selben Zeit wurde Prices Trennung von ihrem Ex-Freund JJ Slater bekannt. Der hatte nämlich erst vor wenigen Tagen enthüllt, wie kaltblütig seine Ex-Freundin ihn nur wenige Tage nach ihrem gemeinsamen Silvesterabend abserviert haben soll.
Ex-Freund JJ Slater kurz nach Neujahr abserviert
In einem Interview mit der Sun on Sunday beklagte sich JJ Slater: "Wir saßen einfach auf dem Sofa und haben ferngesehen. Ehrlich gesagt, schien alles in Ordnung zu sein, und dann, etwa drei oder vier Tage nach Neujahr, kam es plötzlich zu diesem Gespräch, in dem Kate sagte, dass sie mich nicht mehr liebt oder nicht mehr in mich verliebt ist. Wenn einem so etwas gesagt wird, hat man natürlich keine andere Wahl, als seine Sachen zu packen und zu gehen, und genau das habe ich getan."
Dass Katie Price jetzt öffentlich ihr neues Liebesglück zelebriert, dürfte für ihren verletzten Ex-Freund, den das Model seit Beginn 2024 datete, ein Stich ins Herz sein.
Dafür scheint sich Katie Price nach vielen Jahren des Streits mit ihrem Ex-Mann Peter André versöhnt zu haben. Das Ex-Paar war von 2005 bis 2009 verheiratet. Die beiden haben miteinander Sohn Junior Savva Andreas André und eine Tochter namens Princess Tiaamii Crystal Esther André. Price hat außerdem drei weitere Kinder aus anderen Beziehungen.
Versöhnung mit Peter Andre
Nach ihrer Trennung trugen Price und André jahrelang einen öffentlichen Konflikt aus. So wurde 2018 berichtet, dass der Sänger seine Kinder am liebsten von seiner Ex-Frau fernhalten würde. Nun haben die beiden inmitten der Spekulationen um Prices mögliche Schwangerschaft offiziell bestätigt, dass ihr Streit beigelegt ist und sie versuchen, ein ruhiges und unterstützendes Umfeld für ihre Kinder zu schaffen.
Diese Mitteilung markiere laut Daily Mail ihr erstes gemeinsames Statement seit 16 Jahren. Das Ex-Paar betonte, dass es nun "die Vergangenheit hinter sich lassen und mit Zuversicht und Respekt ein neues Kapitel aufschlagen" wolle. Price und André fügten hinzu: "Wir konzentrieren uns beide darauf, ein ruhiges und unterstützendes Umfeld für unsere Kinder zu schaffen."
