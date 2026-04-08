Der frühere "Beverly Hills, 90210"-Star Tori Spelling wendet sich an jene, die in der Zeit nach einem Unfall für sie da waren. "Dankbar für alle Ersthelfenden, für alle, die sich gemeldet und nach uns geschaut haben, für euch alle und eure Gebete und an unsere Schutzengel", schrieb sie auf Instagram zu einem Videoclip, in dem sie näher auf den Vorfall vor einigen Tagen eingeht.

"Vier meiner Kinder, drei ihrer Freunde und ich hatten ein paar Tage vor Ostern einen Autounfall (...) und es geht uns gut", so Spelling sichtlich emotional. Es sei überwältigend gewesen, sie seien sehr dankbar und hätten Glück gehabt. "Der Fahrer, der uns erfasst hat, war verrückt, verrückt schnell unterwegs. Wir glauben, er hat eine Ampel ignoriert", schildert die Schauspielerin. Schutzengel seien mit ihnen gewesen; sie sei derzeit damit beschäftigt, das Geschehene zu verarbeiten. Zahlreiche Fans schrieben im Kommentarbereich, froh zu sein, dass es allen Beteiligten gut gehe.