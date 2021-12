Katrina Amy Alexandra Alexis "Katie" Price, geborene Infield, ist ein britisches Model, Sängerin und Unternehmerin. Sie wurde unter dem Künstlernamen Jordan bekannt, den sie nicht mehr verwendet. Price machte sich zunächst als "Page Three girl" in der englischen Boulevardzeitung "The Sun" einen Namen und trat dann bei "Promotional Events" für das Formel-1-Team Jordan Grand Prix auf, weswegen sie von der Boulevardpresse zum Boxenluder ernannt wurde. Durch ihre Brustvergrößerungen und ihr turbulentes Privatleben blieb Price seitdem in den Schlagzeilen. Katie Price ist fünffache Mutter.