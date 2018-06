Katie Holmes und Jamie Foxx sagen Hochzeit ab

Katie ist am Boden zerstört

Nach fast fünf Jahren Versteckspiel (das Paar soll es nach all den Jahren leid gewesen sein und wollte endlich an die Öffentlichkeit gehen) hat ein Insider nun ausgeplaudert, dass die beiden ihre Beziehung beendet und ihre Pläne für ihre Traumhochzeit in Paris über Bord geworfen haben sollen. Weiters behauptet der ominöse Insider: "Katie hat die ganze Sache abgesagt und ist am Boden zerstört." Auch wenn die Trennung friedlich abgelaufen sein soll.