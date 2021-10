Katherine Heigl ruft am 35. Todestag ihres Bruders zur Organspende auf

Dann ergänzte Heigl die Worte ihrer Mutter Nancy: "Heute lährt sich der Tag, an dem er 1986 starb. Den ganzen Tag über flogen Hubschrauber in das Norwalk Hospital in Connecticut, brachten Chirurgen aus anderen Krankenhäusern. Am frühen Abend operierten sie ihn und entnahmen seine Organe für Spenden."

Emotionaler Appell

Eine Entscheidung, die Heigls Eltern nicht leicht fiel. "Sie spendeten seine Augen. Sein Herz. Seine Lunge. Sie spendeten, was sie konnten, weil sie nicht nur wussten, dass Jason es gewollt hätte, sondern weil sie nicht wollten, dass jemand anderes das erleidet, was sie jetzt tun müssten, wenn sie es verhindern könnten. Meine Mutter sagt immer, es war nicht einfach, aber es war das Richtige. Heute. Am Todestag von Jason. Ich flehe uns alle an, nicht das Einfache, sondern das Richtige zu tun und Organspender zu werden. Der Tod ist unvermeidlich. Tragödien passieren. Aber keiner von uns ist damit allein. Das hat mir zumindest Jason beigebracht." Ihren Post versah sie mit dem Hashtag #donatelife (Spende Leben).Heigl war gerade einmal sieben Jahre alt, als ihr Bruder starb.