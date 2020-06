Katharina Strasser: Keine Angst vor Abschieden

Als die Jung-Schauspielerin Katharina Straßer mit 23 einen Nestroy-Preis bekam, nannte man sie "Komet" der Wiener Bühnen. Fünf Jahre und hochgelobte Auftritte in Volkstheater, Volksoper und Josefstadt später ist sie ein Fixstern. Und berühmt genug für künstlerische Koketterie: Demnächst singt sie mit Cornelius Obonya das "Best of Apocalypse – Der Liederabend am Ende der Welt. Ein sehr intimer Abend mit Cornelius und Katie, schöne Lieder, am besten bei Rotwein."

Das klingt erwachsen, als ob ihre Ära jugendlicher Unbeschwertheit auch "am Ende" ist. Straßer denkt darüber nach, während sie mit dem KURIER-Redakteur durch eine der Alleen beim Schloss Schönbrunn spaziert. Die Antwort kommt plötzlich: "Ich als Katie mache selber gerade diese Verwandlung vom Girlie zur Frau. Ich bin weiblicher, weicher geworden." Das Tussihafte, das sich Straßer nach eigener Aussage angeeignet hatte, werde weniger. "Ich spiele nur damit, bin keine echte Tussi." Wie zur Bestätigung verfällt sie in breiten Dialekt: "Ich bin eine Oide, die gerne Bergschuach anhat."