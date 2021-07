Kates Schwangerschaft sorgt für Spekulationen

Daily Mail

Schwangerschaft

Prinz Philip

Spital

Guardian

Schwangerschaft

Spekulationen

"Die Freude einer Nation, die Sorge eines Ehemanns", titelteund wusste zu berichten, dass Kates Eltern bereits am Wochenende von dererfahren haben, die Queen jedoch erst am Montag. Andere behaupten, dass die Queen undals Allererste informiert wurden. Fast alle Zeitungen berufen sich auf "gut informierte Quellen" aus dem. Derist deutlich nüchterner und titelte "Zehn Dinge, die ich über Katesnicht lesen möchte". Darunter "Sachen, die sie nicht essen sollte", Namensvorschläge oderdarüber, "was Diana nun fühlen würde, wenn sie noch am Leben wäre".

Dabei wird gerade an der Namensfront schon heftig gewettet: Victoria, Mary und John liegen vorn. Diana kommt nicht so gut an. Bei den Taufpaten führen Prinz Harry und Pippa Middleton. Aber auch David und Victoria Beckham liegen gut im Rennen, schließlich waren sie schon bei der Hochzeit des Paares eingeladen.