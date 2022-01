Kates 40er: Auf diese Weise wollten sich Meghan und Harry Ärger ersparen

Herzogin Catherine wurde am 9. Jänner 40 Jahre alt. Ihren runden Geburtstag soll sie im kleinen Kreis, mit ihrer Familie gefeiert haben. Während die Queen, Prinz Charles und Camilla öffentlich gratulierten, meldeten sich Prinz Harry und Herzogin Meghan nicht in den sozialen Medien zu Wort. Ein Adels-Experte verrät, dass es zu Kates 40er dennoch zu einer Annäherung zwischen Kate, ihrem Schwager und dessen Ehefrau gekommen sein soll.

Meghan und Harry gratulierten privat

"Sie haben einen Videoanruf gemacht", verrät Adels-Kenner Christopher Andersen gegenüber UsWeekly. Meghan und Harry sollen Kate alles gute zum Geburtstag gewünscht haben. "[Es war] sehr privat", so der Autor des Buches "The Brothers and Wives: Inside the Private Lives of William, Kate, Harry, and Meghan".

"Harry und Megan wollten nichts so posten, wie sie es vor zwei Jahren getan haben", fuhr der Adels-Experte fort. Damit spielte der Royal-Kenner auf den Umstand an, dass es damals für Meghan und Harry damals jede Menge öffentliche Kritik gab. "Dieses Mal wurde alles privat gehalten."