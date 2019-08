Kate Moss: Bilder vom Partyurlaub in St. Tropez

Sie lässt sich die Sonne auf den Bauch scheinen, springt mit Kumpels wie Multimillionär Darren Strowger in die Fluten und genehmigt sich dazwischen immer wieder eine Zigarette und einen Drink: Kate Moss macht gerade Urlaub in St. Tropez und lässt auch Paparazzi an ihrem Alltag auf einer Luxusyacht teilhaben.

Beste Freunde feiern mit

Ihre gesamte Clique ist mit von der Partie - von der besten Freundin Sadie Frost bis Lady Mary Charteris, die ebenso wie Moss als Partyqueen berühmt-berüchtigt ist. Auch Lover Nikolai von Bismarck und ihre Tochter Lila sollen in St. Tropez weilen.

Das 45-jährige Supermodel zeigt sich vor den Linsen der Fotografen ganz entspannt im Bikini. Nachdem es in den letzten Jahren so gut wie keine Werbe-Jobs für Moss gab, ist das in den 90er Jahren bekannt gewordene Model nun wieder äußerst gefragt. Sie ziert 2019 Werbesujets von Zadig and Voltaire, Armani und Alexander Wang.