Kate Bosworth: Überraschendes Ehe-Aus nach acht Jahren

Kate Bosworth hat ihre Trennung von ihrem Ehemann, Drehbuchautor und Produzent Michael Polish, bekannt gegeben. Am Donnerstag (Ortszeit) hat die 38-Jährige in einem Posting auf Instagram das Liebes-Aus verkündet.

Kate Bosworth gibt Ehe-Aus bekannt

Einen Grund für die Trennung gab Bosworth nicht an. Das Ehe-Aus dürfte dem Posting nach zu urteilen aber in aller Freundschaft erfolgen. Die Schauspielerin teilte ein gemeinsames Foto, auf dem sie und Polish sich küssen. Dazu schrieb sie unter anderem: "Unsere Herzen sind voll, da wir noch nie so verliebt und zutiefst dankbar füreinander waren wie bei dieser Entscheidung, uns zu trennen."

Das Paar hat 2013 geheiratet. Bosworth ist Stiefmutter von Polishs Tochter aus einer früheren Ehe.