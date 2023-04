Neues Liebes-Paar am Horizont: Kate Beckinsale datet diesen Schauspieler

Kate Beckinsale hat dem Schauspieler Michael Sheen eine Tochter. 2004 heiratete sie Regisseur Len Wiseman, den sie bei den Dreharbeiten zu "Underworld" kennengelernt hatte. Im November 2015 wurde bekannt, dass sich das Paar nach elf Jahren Ehe getrennt hatte. Von Jänner bis April 2019 war Beckinsale mit US-Komiker Pete Davidson liiert. Die letzte öffentliche Romanze der Schauspielerin war mit der kanadischen Musikerin Goody Grace, im Jahr 2020, von dem sie sich aber nach nur wenigen Monaten trennte.

Wer ist Matt Atwater?

Atwater ist weniger bekannt. Kürzlich hat er die Produktion der Serie "Moments" abgeschlossen, in der er den Charakter Brett spielt. Zuvor hat er der Figur Adam Grunschlag in Christmas on Henry Street – The Audio Drama – einer Podcast-Serie – die Stimme verliehen.