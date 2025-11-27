Katarina Witt über Enttäuschungen und ihr Leben ohne Kinder

Die deutsche Eiskunstlauf-Legende und zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt wird am 3. Dezember 60 Jahre alt. In einem neuen Interview mit dem Magazin SuperIllu blickt sie auf ihr Leben zurück - das nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Enttäuschungen gezeichnet war.

Witt war in der Vergangenheit unter anderem mit Richard Dean Anderson, Rolf Brendel und Danny Huston liiert. Heute lebt sie in Berlin, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.

Katarina Witt über ihr Leben ohne Mann und Kinder

Mit ihren Lebensentscheidungen - auch in Bezug auf ihr Privatleben - zeigt sich die ehemalige deutsche Profisportlerin zufrieden. "Ich bin kein Mensch, der mit etwas hadert, das er nie hatte", so Witt.