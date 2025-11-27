Katarina Witt über Enttäuschungen und ihr Leben ohne Kinder
Die deutsche Eiskunstlauf-Legende und zweifache Olympiasiegerin Katarina Witt wird am 3. Dezember 60 Jahre alt. In einem neuen Interview mit dem Magazin SuperIllu blickt sie auf ihr Leben zurück - das nicht nur von Erfolgen, sondern auch von Enttäuschungen gezeichnet war.
Witt war in der Vergangenheit unter anderem mit Richard Dean Anderson, Rolf Brendel und Danny Huston liiert. Heute lebt sie in Berlin, ist nicht verheiratet und hat keine Kinder.
Katarina Witt über ihr Leben ohne Mann und Kinder
Mit ihren Lebensentscheidungen - auch in Bezug auf ihr Privatleben - zeigt sich die ehemalige deutsche Profisportlerin zufrieden. "Ich bin kein Mensch, der mit etwas hadert, das er nie hatte", so Witt.
Auch wenn sie keine eigene Familie gegründet hat, ist sie von Menschen umgeben, die ihr wichtig sind: "Ich bin Tante und Patentante – zwar nicht die verlässlichste, dafür immer sofort da, wenn ich gebraucht werde. Außerdem sind meine langjährigen, treuen Freunde schon längst wie Familienmitglieder."
Dennoch gab es in der Vergangenheit durchaus "vertrauensvolle Wegbegleiter [gab], die mich bitter enttäuscht haben. Von ihnen musste ich mich abwenden. Sie sollten einfach nicht mehr Teil meines Lebens sein. Normalerweise mag ich so was nicht, weil ich sehr harmonieorientiert bin. Und ich gebe immer eine zweite Chance. Es gibt allerdings Charakterzüge, die will ich nicht tolerieren", wird die frühere Eiskunstläuferin von der Bunte zitiert.
"Fühle mich wohl in meiner Haut"
Auch auf ihren Körper blickt Katarina Witt heute mit Akzeptanz. "Ich will mich in keine Größe pressen und auch nicht auf gutes Essen verzichten – obwohl ich schon auch gern ein paar Kilo weniger hätte, das muss ich zugeben", sagt sie, stellt aber klar: "Ich hab damit meinen Frieden gemacht und fühle mich wohl in meiner Haut."
