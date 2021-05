Kat Dennings: "2 Broke Girls"-Star verliebt in Musiker

Auf dem Pärchenselfie machen die beiden einen innigen Eindruck. Das Magazin People mutmaßt, dass das Posting einem Liebes-Outing gleicht. W.K. soll am Wochenende zudem in einer Instagram-Story ein Foto geteilt haben, in dem er und Dennings einander küssen.

Seit wann die beiden zusammen sind, ist nicht bekannt.

Dennings, die bereits als Teenagerin vor der Kamera stand, scheint ein Faible für Musiker zu haben. Sie war zuvor mit Josh Groban zusammen, nachdem sie einander von ihrer Schauspielkollegin Beth Behrs vorgestellt wurden. 2016 trennten sich die beiden allerdings, nach zwei gemeinsamen Jahren.