Kanye West: Zieht er ohne seine Familie nach Chicago?

Bei seiner Selbstverwirklichung will Kim ihrem Ehemann aber nicht im Wege stehen. Immerhin könne sie es sich zumindest vorstellen, mehr Zeit in Chicago zu verbringen.

"Kim wird Kanyes Pläne unterstützen, sie haben ja auch ein Haus in Chicago", so die Quelle aus dem Umfeld des Paares. Wirklich endgültig scheint der Umzugswunsch des Rappers aber ohnehin nicht zu sein: "Kanye hat aber die Tendenz, seine Meinung sehr oft zu ändern, also passt sich Kim seinen Plänen an, um ihn glücklich zu machen."